Небензя: США все еще не ответили на предложение по ДСНВ

Небензя заявил, что в России ожидают реакции на действия США
Небензя заявил, что в России ожидают реакции на действия США Фото:

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Штаты пока не предоставили официальный ответ на предложение Российской Федерации по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Дипломат добавил, что Москва ожидает соответствующей реакции от американской стороны.

«По моей информации, от США еще не было ничего официального», — сказал Небензя. Его слова передает РИА Новости. 

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на текущей неделе Кремль рассчитывает получить официальный ответ от Штатов на российские предложения по ДСНВ. Он также отмечал, что осведомлен о появившейся информации относительно намерения американского лидера Дональда Трампа лично прокомментировать российское предложение по договору. 

