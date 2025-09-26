Кремль ожидает реакции США на предложение по ДСНВ на неделе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Москве ожидают реакции Вашингтона по ДСНВ в ближайшее время
В Москве ожидают реакции Вашингтона по ДСНВ в ближайшее время Фото:

Кремль на неделе ожидает официальную реакцию Соединенных Штатов на предложения России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся и будем ожидать [на неделе]», — сказал Песков. Его заявление прозвучало в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину.

Ранее в Кремле сообщали, что осведомлены о появившейся информации относительно намерения главы Белого дома Дональда Трампа лично прокомментировать российское предложение по ДСНВ. 22 сентября глава российского государства Владимир Путина предложил американскому лидеру придерживаться ограничений в рамках договора. В администрации Белого дома обещали ознакомиться с российской инициативой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кремль на неделе ожидает официальную реакцию Соединенных Штатов на предложения России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы надеемся и будем ожидать [на неделе]», — сказал Песков. Его заявление прозвучало в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину. Ранее в Кремле сообщали, что осведомлены о появившейся информации относительно намерения главы Белого дома Дональда Трампа лично прокомментировать российское предложение по ДСНВ. 22 сентября глава российского государства Владимир Путина предложил американскому лидеру придерживаться ограничений в рамках договора. В администрации Белого дома обещали ознакомиться с российской инициативой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...