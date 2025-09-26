Кремль ожидает реакции США на предложение по ДСНВ на неделе

Кремль на неделе ожидает официальную реакцию Соединенных Штатов на предложения России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы надеемся и будем ожидать [на неделе]», — сказал Песков. Его заявление прозвучало в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину.
Ранее в Кремле сообщали, что осведомлены о появившейся информации относительно намерения главы Белого дома Дональда Трампа лично прокомментировать российское предложение по ДСНВ. 22 сентября глава российского государства Владимир Путина предложил американскому лидеру придерживаться ограничений в рамках договора. В администрации Белого дома обещали ознакомиться с российской инициативой.
