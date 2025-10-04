Орбан угрожает подать в суд на Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил подать в суд на Евросоюз, если Брюссель решит лишить страну права вето при обсуждении вопроса о вступлении Украины в ЕС. Об этом он заявил 4 октября в интервью порталу Hetek.
«То, что сейчас пытаются сделать в Брюсселе, — это как минимум явное нарушение конституционных норм, поскольку это приведет к судебному разбирательству, мы обратимся в суд, и тогда они проиграют в суде», — отметил Орбан. Как следует из интервью, Орбан считает, что в руководстве Евросоюза рассчитывают сменить власть в Венгрии на предстоящих парламентских выборах, запланированных на апрель 2026 года.
По его словам, оппозиционные силы в стране получают поддержку от европейских структур через финансируемые из-за рубежа неправительственные организации. Это, по мнению премьер-министра, делается для того, чтобы ускорить процесс принятия Украины в ЕС без согласия действующего венгерского правительства. Ранее Орбан заявлял, что все больше европейских стран согласны с мнением Венгрии, что Евросоюз движется к войне. Об этом писал RT.
