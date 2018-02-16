В Сочи на форуме спорили на виски из-за Медведева и искали Дерипаску

00:40 16 февраля 2018 1

Участники форума делали ставки на будущее членов кабинета министров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый день инвестиционного форума в Сочи прошел под призывом: «Иногда надо пытаться что-то хорошее сделать для людей». С такой репликой во время пленарного заседания с участием премьер-министра Дмитрия Медведева выступил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Но закулисная повестка формировалась вокруг двух других вопросов: где бизнесмен Олег Дерипаска и кто из правительства сохранится в 2018 году.

Участники форума внимательно слушали выступления Медведева, чтобы понять, кто следующий премьер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнесмены, региональные чиновники, сотрудники госкорпораций фактически делали ставки на то, будет ли Медведев премьер-министром в новом правительстве или нет. Так, за обедом перед выступлением главы правительства заместитель губернатора одного из регионов сказал «URA.RU», что поспорил на бутылку виски с московским бизнесменом о политическом будущем премьера: «Вот, теперь буду слушать премьера и считывать скрытые знаки».

Похожие разговоры велись в «Шахматной гостиной». «По выступлению Медведева сразу станет понятно, прощается он или нет. Это ведь все-таки его форум», — говорил человек похожий на чиновника, своему товарищу, тоже похожему на чиновника. Позже он поздоровался с первым заместителем генерального директора РЖД Александром Мишариным.

Само выступление Медведева получилось рабочим, без сенсаций. Премьер шутил, улыбался, говорил про человеческий капитал, плохие дороги в регионах, цифровизацию и нехватку кадров, правильную конкуренцию и развитие регионов.

В истории останется, наверное, шутка Медведева про Google.

Гендиректор российской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов предложил премьеру: «Как думаете, Alibaba бы состоялся, если бы в Китае был Amazon и eBay? Вот не факт… Понимаете, мы должны выращивать своих. Может быть, Google приостановить, чтобы „Яндекс“ вырос? Какие-то такие вещи мы должны думать», —.«Google мы можем приостановить, но в одной отдельно взятой стране», — заявил в ответ Медведев.

Глава Минэка Максим Орешкин может пойти на повышение в новом правительстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По итогам выступления премьер-министра, участник форума, глава АПЭК Дмитрий Орлов в беседе с корреспондентом «URA.RU» рассказал, что стилистика дискуссии пленарного заседания свидетельствует о готовности Дмитрия Медведева возглавить новое правительство: «Полагаю, что Дмитрий Медведев останется премьером, но в социально-экономическом блоке произойдет переформатирование. Я предсказываю усиление помощника президента Андрея Белоусова и министра экономического развития Максима Орешкина. Его мы видим на форуме в качестве основного спикера на главной панели. Думаю, что его позиции в новом кабинете вырастут, а Белоусов сможет стать куратором экономического блока».

Еще одной интригой форума стало отсутствие бизнесмена Олега Дерипаски. Его участие было заявлено на секции «Новая региональная политика — преемственность или перемены», но в итоге Дерипаска не приехал на форум.

Собеседники агентства среди бизнесменов гадали, сам он решил не приезжать после истории с Настей Рыбкой или ему посоветовали этого не делать.

Один из организаторов форума рассказал «URA.RU», что к нему уже обращались многие высокопоставленные участники форума с вопросом: «Почему не приехал Дерипаска. Но я и сам не знаю. Просто не приехал», — пояснил он агентству. Министр без портфеля Михаил Абызов на полях форума также прокомментировал журналистам эту историю: он назвал все «чушью» и призвал «не путать товарищеские отношения с подношениями и взятками».

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Счетной палаты Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Традиционно инвестиционной форум в Сочи считается главной публичной площадкой страны, где можно увидеть и услышать почти всех министров кабмина. Поэтому помимо бизнесменов в эти дни в Сочи стараются прилететь почти все руководители регионов, чтобы использовать еще одну возможность для лоббирования интересов своих территорий и обсуждения острых вопросов. Так, корреспондент «URA.RU» в кулуарах встретил губернатора Наталью Комарову, которая активно беседовала с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой, губернатора Пермского края Максима Решетникова с министром экономического развития Максимом Орешкиным, губернатора Омской области Александра Буркова с министром труда Максимом Топилиным.

Собеседник агентства в окружении вице-премьера Дмитрия Козака рассказал «URA.RU», что к вице-премьеру во время форума подошли сразу три уральских губернатора, которые просили изменить несправедливую систему распределения дотаций, когда у богатых регионов нет стимулов зарабатывать — большая часть уходит в федеральный бюджет, на дотации бедным регионам. Назвать имена и фамилии этих губернаторов источник агентства отказался.

Глава Омской области Александр Бурков и министр труда Максим Топилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впрочем, такую проблему губернаторы поднимали и на публичных площадках. Так, на секции «Региональный бюджет. Потратить нельзя сэкономить» губернатор Иркутской области Сергей Левченко уверял, что его область отдала федеральному центру больше, чем получила от него: «За 2016 год мы мобилизовали в федеральный бюджет 180 миллиардов рублей. По сравнению с 2015 — это больше в два раза, было 90 миллиардов. Но обратно по стимулирующим грантам я получил на регион 700 миллионов. Это не дает мотивации».

На такие претензии отреагировал глава Минфина Антон Силуанов: «Это, наверняка ресурсные доходы. Вы получили рост из-за роста цен на ресурсы». Но Левченко остался непреклонным, и сказал, что рост доходов — это результат развивающейся экономики региона.

Пикировка между членами правительства и губернаторами проходила на секции «Будущее государственного управления». Так, губернатор Пермского края Максим Решетников на вопрос министра открытого правительства Михаила Абызова о том, как он оценивает взаимодействие с правительством ответил: «Нас иногда выслушивают».

Эти слова вызвали аплодисменты в зале. Первый вице-премьер Аркадий Дворкович попытался оправдаться,

пояснив, что в правительстве одновременно находятся 1000 запросов от губернаторов, и каждое курирует вице-премьер.

Губернатор Пермского края Максим Решетников был одним из самых активных участников форума среди губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дискуссия у Максима Решетникова также возникла и с министром труда Максимом Топилиным. Губернатор Пермского края предложил в рамках открытости власти каждому человеку сообщать, сколько государство на него потратило и выделило денег — на здравоохранение, образование, административное обслуживание, безопасность.

Но Максим Топилин позже возразил: «Я не знаю, какую реакцию Максим Решетников хочет получить от населения в ответ. Где деньги? Вы меня не так учите и лечите за эти деньги?». Впрочем, Решетникова поддержал Абызов: «Если люди будут в курсе, сколько на них выделяется денег, они будут требовать качества услуг, соответствующего этой сумме. И всем чиновникам придется отвечать на неудобные вопросы».

На секции «Будущее госуправления» Михаил Абызов, Аркадий Дворкович, глава Минкомсвязи Николай Никифоров, министр труда Максим Топилин, словно прощались. Они подводили итоги собственной деятельности, говорили о своих удачах и провалах, спрашивали главу ЦСР Алексея Кудрина, каким должно быть новое правительство.

А Дворкович, покидая секцию и вовсе пошутил: «Мне надо идти на встречу Дмитрия Медведева с бизнесменами, иначе меня уволят прямо сейчас, раньше времени».

«Возможно, это их последний форум», — прокомментировал «URA.RU» один из участников секции настроение выступавших членов правительства.