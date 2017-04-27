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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:19  27 апреля 2017 0

Супруги, прожившие вместе 69 лет, умерли с разницей в 40 минут

Открытая лицензия 15.07.2015. Свадьба., любовь, свадьба, жених, невеста
Пара пронесла любовь через всю жизньФото: Pixabay

Прожившие вместе 69 лет супруги умерли в один день и ушли из жизни, держась за руки. История, подобные которой встречаешь только в книгах, произошла в пригороде Чикаго. Исааку Ваткин был 91 год, его жене Терезе — 89. Супруги умерли с разницей в сорок минут.

Дочь умерших рассказала, что любовь родителей «была настолько сильной, что они просто не смогли жить друг без друга», передает «Национальная служба новостей». По словам родственников пары, супруги никогда ничего не хотели делать отдельно друг от друга.

Супруги Ваткин за свою жизнь воспитали троих детей и очень любили своих внуков. Исаак Ваткин работал дистрибьютором кошерной мясной продукции, его жена Тереза была мастером маникюра.

Татьяна Трушина
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