{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 мая 2017
09:44  02 мая 2017 1

Ученые доказали пользу яблок для снижения заболеваний сердца

Корзинка для пикника. Екатеринбург, продуктовый магазин, покупки, фрукты, яблоки, прилавок, шерстнева анна
Яблоки должны присутствовать в рационе питания каждого человекаФото: Анна Майорова © URA.RU

Британские ученые доказали, что яблоки снижают риск болезней сердца. Специалисты советуют включить этот фрукт в свой рацион питания.

На сайте Оксфордского университета сообщается, что регулярное употребление яблок может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование показало, что любители яблок в среднем страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы на 12% реже остальных людей.

В яблоках высокое содержание калия и железа, которые помогают укрепить иммунитет и избежать болезней, пишет телеканал 360. Как отмечают специалисты, зеленые яблоки чрезвычайно полезны при анемии, а красные снижают вероятность гипертонии.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров