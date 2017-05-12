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12 мая 2017
11 мая 2017
04:30  12 мая 2017 0

Трамп: Россия смеется над тем, как Штаты рвут себя на части

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Президент США упрекнул Демократическую партию в расколе страныФото: depositphotos.com © URA.RU

Дональд Трамп уверен, что «Россия смеется про себя, наблюдая за тем, как раскалываются США». Об этом президент Штатов написал в своем Twitter. Раскол же, по его мнению, происходит из-за попыток Демократической партии США оправдать свое поражение на прошедших выборах.

«Россия, должно быть, посмеивается в кулак, глядя, как США рвут самих себя на части из-за стремления демократов оправдаться за поражение на выборах», — цитирует Трампа ТАСС.

Именно представители этой партии обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Кандидатом от Демпартии на этих выборах была Хиллари Клинтон. В Кремле все подобные обвинения категорически опровергают.

Трамп также напомнил, что уволенный накануне глава ФБР Джеймс Коми вел в отношении него расследование, хотя в личной беседе отрицал этот факт, передает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
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