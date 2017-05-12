Лавров не видит причин для конфликтов в Арктике

04:48 12 мая 2017 0

Глава МИД РФ назвал Арктику территорией мира и стабильности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Арктическом регионе нет причин для возникновения конфликта. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на пленарном заседании Арктического совета на Аляске.

«Россия многое делает и будет делать для того, чтобы Арктика развивалась как территория мира, стабильности и сотрудничества», — приводит РИА «Новости» слова главы МИД РФ.

Лавров напомнил, что до 2013 года начальники генеральных штабов вооруженных сил арктических государств собирались на ежегодные встречи. Они были «весьма полезными с точки зрения укрепления доверия, взаимопонимания», отметил министр, выразив сожаление, что проведение этих встреч сейчас заморожено и не инициативе России.

Арктический совет — международный форум, объединяющий восемь государств с территориями в заполярье (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, США). Заседания совета на уровне министров проходят раз в два года.