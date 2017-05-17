07:54 17 мая 2017 1

Из-за переданной Трампом информации жизнь внедренного в ИГИЛ агента оказалась под угрозой Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп раскрыл главе МИД России Сергею Лаврову секретные разведданные, которые были получены Соединенными Штатами от израильского разведчика, внедренного в запрещенную в России террористическую группировку ИГИЛ. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на американских чиновников.

Данные, полученные от агента, говорят о намерении боевиков взорвать на борту пассажирского самолета, летящего в США, бомбу, встроенную в портативный компьютер, сообщает телеканал 360. Чиновники сообщили, что разведданные были предоставлены американской стороне на условиях сохранения анонимности.

Отмечается, что возможное раскрытие секретной информации могло поставить под удар жизнь агента, внедренного в ИГИЛ.

Первой о факте передачи Трампом Лаврову разведданых сообщила The Washington Post, напоминает РБК. Комментируя публикацию, Трамп отметил, что имел полное право поделиться с Россией сверхсекретной информацией о «фактах, касающихся терроризма и безопасности полетов».

Неназванные чиновники Белого дома, обеспокоенные возможными последствиями таких действий президента США, считают, что это может поставить под угрозу сотрудничество американских спецслужб с их союзником, передающим данные о происходящем внутри ИГИЛ, отмечает радиостанция «Эхо Москвы».