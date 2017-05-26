Авиаудар коалиции по Сирии уничтожил 35 мирных жителей

08:33 26 мая 2017 0

Россия считает данные атаки нарушением международного права Фото: pixabay.com

В результате бомбардировки в Сирии погибло 35 мирных жителей. Авиаудар на востоке страны организовала международная коалиция во главе с США.

Данная бомбардировка далеко не первый промах американцев и коалиции — мирные жители регулярно погибают в результате этих атак, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Россия назвала удар коалиции США по Сирии нарушением международного права.