06:58 30 мая 2017 0

В Федеральной службе войск Национальной гвардии решили пойти навстречу ветеранам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Награды и почетные наименования, полученные частями и соединениями Внутренних войск, будут использоваться Росгвардией. В настоящее время ведомство прорабатывает список воинских формирований, которым регалии советского периода будут возвращены.

Принципиальное решение по данному вопросу было принято по просьбе ветеранов Внутренних войск.

Как пишет газета «Известия», первым в списке станет Саратовский военный институт Росгвардии — ему будет возвращено имя Феликса Дзержинского. После выполнения всех необходимых процедур он будет переименован в «Саратовский военный краснознаменный институт имени Дзержинского Ф.Э.»

«Возвращение нашим подразделениям имени Дзержинского — это, прежде всего, просьба наших ветеранов, —цитирует издание заместителя командующего войсками Росгвардии генерал-полковника Сергея Меликова. — Многие из них служили и выполняли боевые задачи именно как „дзержинцы“. Когда они обращаются с соответствующими ходатайствами к руководству ФСВНГ, мы их просьбы оставить без внимания не можем».

Между тем, чтобы сейчас найти реальных наследников почетных наименований, военным историкам придется провести серьезную исследовательскую работу: многие части и соединения Внутренних войск НКВД, а затем и МВД неоднократно переформировывались. Наиболее заслуженными частями в годы Великой Отечественной войны стали 10-я стрелковая дивизия НКВД и сформированная в 1943 году отдельная армия НКВД.