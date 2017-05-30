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30 мая 2017
29 мая 2017
06:58  30 мая 2017 0

В Росгвардии решили вернуться к советскому прошлому

Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, логотип, росгвардия
В Федеральной службе войск Национальной гвардии решили пойти навстречу ветеранамФото: Владимир Андреев © URA.RU

Награды и почетные наименования, полученные частями и соединениями Внутренних войск, будут использоваться Росгвардией. В настоящее время ведомство прорабатывает список воинских формирований, которым регалии советского периода будут возвращены.

Принципиальное решение по данному вопросу было принято по просьбе ветеранов Внутренних войск.

Как пишет газета «Известия», первым в списке станет Саратовский военный институт Росгвардии — ему будет возвращено имя Феликса Дзержинского. После выполнения всех необходимых процедур он будет переименован в «Саратовский военный краснознаменный институт имени Дзержинского Ф.Э.»

«Возвращение нашим подразделениям имени Дзержинского — это, прежде всего, просьба наших ветеранов, —цитирует издание заместителя командующего войсками Росгвардии генерал-полковника Сергея Меликова. — Многие из них служили и выполняли боевые задачи именно как „дзержинцы“. Когда они обращаются с соответствующими ходатайствами к руководству ФСВНГ, мы их просьбы оставить без внимания не можем».

Между тем, чтобы сейчас найти реальных наследников почетных наименований, военным историкам придется провести серьезную исследовательскую работу: многие части и соединения Внутренних войск НКВД, а затем и МВД неоднократно переформировывались. Наиболее заслуженными частями в годы Великой Отечественной войны стали 10-я стрелковая дивизия НКВД и сформированная в 1943 году отдельная армия НКВД.

Евгений Александров
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