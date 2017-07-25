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25 июля 2017
16:06  25 июля 2017 1

«Сетевые хомячки» потеряли интерес к Навальному. Рейтинг его медийных проектов стремительно падает

Митинг сторонников Навального в День России. Стоп Гок. Челябинск, куб навальный
Алексей Навальный стремительно теряет свою аудиторию в ИнтернетеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проекты Алексея Навального терпят крах в борьбе за аудиторию на YouTube. Количество их просмотров за последнее время сократилось в 3-10 раз. Эксперты полагают, что у молодежи возникла усталость и отторжение предложенного на канале «Навальный LIVE» контента.

Эксперты признают, что резонансные протестные акции этой весны и начала лета стали возможными из-за роста его аудитории на YouTube, а также из-за запуска проектов ряда близких к Навальному активистов и сотрудников ФБК. Однако уже сейчас понятно, что интерес к ним пропал, сообщает портал Life.ru.

Авторская программа экс-министра энергетики России и одного из заметных участников различных либеральных оппозиционных проектов Владимира Милова «Где деньги?», стартовавшая с внушительных 230 тысяч просмотров на первом выпуске, скатилась в итоге к 37 тысячам. Программа юриста ФБК Ивана Жданова, где он дает советы по подаче исков в ЕСПЧ, ни один из которых после митингов так и не был подан, скатилась с 67 до 20 тысяч просмотров. Передача о сфере ИТ и тематике Интернета «цифровой демократии» и сетевой свободы, которую ведет ближайший сподвижник Навального Леонид Волков, априори должна быть благодатна, так как любое ущемление свободы в Интернете всегда воспринимается сетевой общественностью крайне негативно. Однако последние выпуски смотрели не более 10 тысяч посетителей. Аналитики отмечают, что наиболее тревожные тенденции наблюдаются у ключевого проекта канала «Навальный LIVE» — программы «Кактус» Любови Соболь. Здесь наблюдается стабильный отток зрителей: показатели шоу Соболь упали до 20—30 тысяч просмотров.

Эксперты говорят о том, что для Навального и его окружения наблюдается крайне опасная тенденция. Существующие на данный момент проекты уже не могут предложить свежего и интересного аудитории контента. Антикоррупционные фильмы-расследования ФБК имели резонанс, но постоянно держать внимание аудитории они не способны. «У современной аудитории с обилием возможностей по потреблению видеоконтента неизбежно возникает усталость и отторжение», — констатируют аналитики.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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