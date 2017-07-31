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31 июля 2017
30 июля 2017
08:08  31 июля 2017 0

Пугачевой потребовалась срочная помощь врачей

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла
Жаркая погода подкосила самочувствие певицыФото: depositphotos.com © URA.RU

Алла Пугачева отменила свое выступление, которое должно было состояться 30 июля на творческом вечере Григория Лепса в рамках музыкального фестиваля «Жара» в Баку — Примадонне потребовалась срочная помощь врачей.

У Пугачевой зафиксировали скачок давления. Виной тому могла стать жаркая погода в столице Азербайджана, где столбик термометра поднялся выше отметки в 32 градуса, пишут «Дни.ру». Издание уточняет, что до последнего момента в верстке концерта напротив имени Примадонны значились вопросы, через некоторое время появилось название песни «Мне нравится, что вы больны не мной». Но прямо перед началом концерта Пугачева пропала из списка выходящих на сцену.

За день до отмененного выступления Алла Пугачева исполнила несколько песен на собственном творческом вечере, после чего покинула место выступления, отказавшись от общения с журналистами. «Болею сильно, извините», — кратко прокомментировала ситуацию эстрадная исполнительница.

В СМИ предположили, что проблемы со здоровьем звезды связаны с диабетом и жалобами на болях в сердце.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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