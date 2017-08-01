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01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Москвы
02:07  01 августа 2017 0

Почти все гранты от президента России ушли в регионы

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кириенко сергей
Президентские гранты по итогам первого конкурса 970 НКО из 79 регионов страныФото: Владимир Андреев © URA.RU

По итогам первого в 2017 году конкурса на получение президентских грантов более 80% заявок, получивших высокие баллы, были представлены региональными организациями. Об этом сообщил замглавы администрации президента, руководитель координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов Сергей Кириенко.

«Очень важно, что у нас среди тех, кто набрал наибольшие баллы, абсолютное большинство — это представители регионов, не из Москвы и не общероссийские организации, 81,5% — это представители регионов», — заявил Сергей Кириенко в понедельник, 31 июля, на заседании координационного комитета.

Напомним, поданные на первый конкурс 5,8 тыс. заявок из 84 регионов оценивали 460 независимых экспертов. В целом на первый конкурс поступило свыше 6,6 тыс. заявок, однако часть из них не были допущены из-за несоответствия требованиям конкурса, а некоторые заявки были отозваны самими авторами. Как ранее писало «URA.RU», президентские гранты получат 970 некоммерческих организаций из 79 регионов России.

Заявки на участие во втором конкурсе можно будет подать в период с 16 августа по 29 сентября.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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