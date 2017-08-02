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02 августа 2017
01 августа 2017
01:32  02 августа 2017 0

Слушания по «турбазовским» перенесли из-за эксцесса «банды GTA»

Экс-мэр Миасса Виктор Ардабьевский на предварительном слушании в Мосгорсуде. Москва, Ардабьевский Виктор
Виктора Ардабьевского арестовали в 2013 году: его обвиняют в бандитизме и организации заказных убийствФото: Антон Белицкий © URA.RU

Заседание по делу бывшего сити-менеджера Миасса и других членов «турбазовской» ОПГ состоялось во вторник, 1 августа, в Московском облсуде. В этот же день и в это же время, только в другом зале судебных заседаний, должны были состояться слушания по делу «банды ГТА».

Между тем, в связи с нападением бандитов на конвой и последовавшей за этим перестрелкой, слушания по делу «турбазовских» были отложены.

Напомним, как сообщало «URA.RU», во время конвоирования пятерых обвиняемых в бандитизме и серийных убийствах, заключенные напали на конвой и завладели табельным оружием полицейских. Один из конвоиров успел подать сигнал о нападении, поэтому преступников блокировали силами бойцов ОМОН Росгвардии. В завязавшейся перестрелке бандиты были нейтрализованы: троих застрелили, еще двое получили ранения. Ранение также получил прапорщик Росгвардии — его госпитализировали с огнестрельной травмой плеча. В реанимации находится один из конвоиров-полицейских. У второго конвоира — женщины-полицейской — диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Что касается «турбазовских», то Виктору Ардабьевскому инкриминируют соучастие в бандитизме и заказных убийствах. Вместе с экс-главой Миасса на скамье подсудимых еще восемь членов ОПГ — Дмитрий Лесняков, Дмитрий Задков, Дмитрий Митюкляев, Василий Бабаев, Александр Лебедев, Ралиф Фаизов, Сергей Фреер и Идрак Абилов.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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