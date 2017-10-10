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10 октября 2017
16:09  10 октября 2017 2

Россияне просят у детского омбудсмена материальной помощи

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, кузнецова анна
По словам Анны Кузнецовой, количество просьб о помощи резко увеличилосьФото: Владимир Андреев © URA.RU

В России резко увеличилось количество обращений от семей с просьбой оказать социальную помощь. Письма поступают в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила об этом на заседании экспертного совета в администрации Владимира Путина.

Она отметила, что в 2013 году было зафиксировано 228 жалоб, а за 2017 год их набралось уже 400, сообщает РАПСИ. В ходе заседания специалисты рассмотрят вопросы государственного стимулирования и поддержки многодетных семей. Также поднимут проблему выявления неблагополучных семей и детей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Особого внимания удостоится тема предупреждения ранней беременности, абортов и отказов от новорожденных детей среди несовершеннолетних девушек.

Ранее патриарх Кирилл призвал к полному запрету абортов. «Дни.ру» отмечают, что Кузнецова также выступает за запрет прерывания беременности.

Иван Антонов
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