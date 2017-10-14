{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 октября 2017
13 октября 2017
06:25  14 октября 2017 0

«У нас все продумано». Мутко заступился за Центральный стадион в Екатеринбурге

Строительство Екатеринбург-Арены, временная трибуна. Екатеринбург, центральный стадион, екатеринбург-арена
На главной футбольной арене Екатеринбурга пройдет четыре матча ЧМ-2018Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

Глава российского футбольного союза и вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко считает, что временные трибуны на Центральном стадионе Екатеринбурга никак не влияют на облик арены. В интервью «Спорт-Экспрессу» чиновник напомнил западным критикам, что подобные архитектурные решения вовсю применяются в других европейских странах и давно являются нормой.

«Прекрасно они выглядят! (конструкции — прим. URA.Ru) Почему-то западные СМИ молчали, когда на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии были такие же конструкции. Это норма. Стадион в Екатеринбурге располагается в историческом центре города. Решили сохранить облик и входные группы арены. Чтобы вместимость стала 35 тысяч зрителей, потребовалось возвести две временные трибуны — это хорошие, устойчивые конструкции», — заявил Мутко.

Глава РФС отметил, что по окончанию чемпионата мира временные трибуны будут перевезены на другой стадион в Екатеринбурге, а футбольный клуб «Урал» получит в свое распоряжение комфортную, современную арену. «С точки зрения наследия у нас все продумано», — добавил Мутко.

Ранее британские журналисты признали главную арену Екатеринбурга «одной из самых странных в мире» из-за гостевых трибун, установленных за пределами сооружения.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров