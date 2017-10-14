06:25 14 октября 2017 0

На главной футбольной арене Екатеринбурга пройдет четыре матча ЧМ-2018 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава российского футбольного союза и вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко считает, что временные трибуны на Центральном стадионе Екатеринбурга никак не влияют на облик арены. В интервью «Спорт-Экспрессу» чиновник напомнил западным критикам, что подобные архитектурные решения вовсю применяются в других европейских странах и давно являются нормой.

«Прекрасно они выглядят! (конструкции — прим. URA.Ru) Почему-то западные СМИ молчали, когда на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии были такие же конструкции. Это норма. Стадион в Екатеринбурге располагается в историческом центре города. Решили сохранить облик и входные группы арены. Чтобы вместимость стала 35 тысяч зрителей, потребовалось возвести две временные трибуны — это хорошие, устойчивые конструкции», — заявил Мутко.

Глава РФС отметил, что по окончанию чемпионата мира временные трибуны будут перевезены на другой стадион в Екатеринбурге, а футбольный клуб «Урал» получит в свое распоряжение комфортную, современную арену. «С точки зрения наследия у нас все продумано», — добавил Мутко.

Ранее британские журналисты признали главную арену Екатеринбурга «одной из самых странных в мире» из-за гостевых трибун, установленных за пределами сооружения.