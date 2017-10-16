Сооронбай Жээнбеков, лидирующий на выборах в президенты Киргизии, пообещал оправдать доверие граждан. По предварительным результатам, Жээнбеков, представляющий правящую социал-демократическую партию, набирает порядка 55% голосов.
Таким образом он одерживает победу в президентской гонке по итогам первого тура, сообщает «Газета.ру».
«Результаты выборов — это заслуга народа, я сделаю все возможное, чтобы оправдать это доверие… Сегодня мы показали всему миру, что мы независимое, суверенное, демократическое государство, где можно провести честные выборы», — цитирует издание заявление Жээнбекова.
Кандидат от оппозиционной партии Омурбек Бабанов набрал около 33% голосов.
По словам экспертов, на исход голосования повлияло прежде всего то, что кандидат от социал-демократов — выходец из южной, Ошской области, где проживает большинство населения страны.
«Региональная принадлежность традиционно для Киргизии имеет серьёзное значение, так как, во-первых, на юге живет большинство избирателей», — приводит RT комментарий заведующего отделом Средней Азии Института стран СНГ Андрея Грозина.
При этом Жээнбекову будет сложно: у него не слишком широкий круг контактов на постсоветском пространстве и на международной арене.
Как ранее писало «URA.RU», выборы нового президента в Киргизии состоялись 15 октября. К 17:00 мск На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Полномочия действующего лидера страны истекают 1 декабря. Согласно Конституции действующий президент Алмазбек Атамбаев не может баллотироваться повторно.