Путин отругал чиновников и бизнесменов за долги по зарплате

Задолженность по зарплате в России составляет почти 3,5 млрд рублей. Как заявил на правительственном совещании президент РФ Владимир Путин, высокий уровень задолженности по заработной плате на добывающих предприятиях показывает невнимательное отношение к людям.
«Что обращает внимание — в сельском хозяйстве задолженность 6%, а в добывающих отраслях — 19%. Там что, денег меньше, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно. Это говорит о недисциплинированности, как минимум, невнимательном отношении к людям», — цитирует Владимира Путина «Газета.Ru».
Глава государства отметил, что за последнее время задолженность по зарплате в России выросла на 7,7%, превысив три млрд рублей. «У нас 60 тысяч человек в стране вовремя не получают заработную плату», — отметил президент. Он подчеркнул, что необходимо усиливать и нормативную базу, пишет RT.
Как ранее писало «URA.RU», Владимир Путин продлил действие указа о сокращении на 10% зарплат президента и премьер-министра.