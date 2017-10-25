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25 октября 2017
Главные новости Москвы
18:08  25 октября 2017 0

Путин отругал чиновников и бизнесменов за долги по зарплате

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, мантуров денис, путин владимир
Глава государства недоволен долгами по зарплатеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Задолженность по зарплате в России составляет почти 3,5 млрд рублей. Как заявил на правительственном совещании президент РФ Владимир Путин, высокий уровень задолженности по заработной плате на добывающих предприятиях показывает невнимательное отношение к людям.

«Что обращает внимание — в сельском хозяйстве задолженность 6%, а в добывающих отраслях — 19%. Там что, денег меньше, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно. Это говорит о недисциплинированности, как минимум, невнимательном отношении к людям», — цитирует Владимира Путина «Газета.Ru».

Глава государства отметил, что за последнее время задолженность по зарплате в России выросла на 7,7%, превысив три млрд рублей. «У нас 60 тысяч человек в стране вовремя не получают заработную плату», — отметил президент. Он подчеркнул, что необходимо усиливать и нормативную базу, пишет RT.

Как ранее писало «URA.RU», Владимир Путин продлил действие указа о сокращении на 10% зарплат президента и премьер-министра.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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