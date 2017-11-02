Десятки тысяч россиян передали свои имена NASA для отправки на Марс

Данные о жителях Земли доставят на Красную планету весной
Более 60 тысяч россиян направили в космическое агентство NASA свои имена для отправки на Марс в 2018 году. Всего такой возможностью воспользовались более двух миллионов жителей Земли.
О втором этапе по отбору имен для отправки на Марс в NASA сообщили в начале октября, набор проводился до начала ноября. Имена запишут на уникальный силиконовый чип, который отправят на Красную планету на исследовательском зонде InSight.
Россия оказалась на шестом месте по количеству заявок. В лидеры вышли жители США — более 650 тысяч заявок и Китай — более 260 тысяч заявок. Общее число заявок составило 2,1 млн, пишет «Федеральное агентство новостей».
Старт зонда произведут в мае 2018 года.