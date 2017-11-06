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06 ноября 2017
15:01  06 ноября 2017 0

Трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу жестоко избили в Москве

Александр Липовой в 2006 году попал в Книгу рекордов ГиннессаФото: Соцсети

Трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового жестоко избили в Москве. Спортсмену пробили голову неизвестные, но он не собирается писать заявление в полицию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash и уточняет, что инцидент произошел, когда Липовой вместе с другом находился возле магазина. К ним подошли неизвестные и завязали разговор, который перерос в конфликт.

В результате кикбоксер получил травму головы и был госпитализирован. В больнице ему наложили швы, после чего он отправился домой. В беседе с журналистами, пишет Life.ru, спортсмен заявил, что в правоохранительные органы сообщать об избиении не стал и не будет этого делать.

Александр Липовой в 2006 году установил мировой рекорд по количеству нанесенных ударов по тренировочным лапам и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Он нанес по две тысячи ударов ногами и руками за 48 минут, уточняет «Ридус». Кикбоксер координирует спортивную деятельность в Национальном антинаркотическом союзе «Социальный лифт» и возглавляет комиссию по спорту в социальной платформе партии «Единая Россия».

Семен Гринберг
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