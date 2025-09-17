Российский дрон защитил жителя Херсона от мобилизации ТЦК, это сняли на видео

ВС РФ с помощью дрона спасли херсонца от пытавшихся схватить его сотрудников ТЦК
Российский расчет беспилотников с помощью FPV-дрона предотвратил насильственную мобилизацию жителя Херсона сотрудниками украинского территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщили в российских силовых структурах. Инцидент произошел на одной из проселочных дорог.

«Машина украинских военкомов по проселочной дороге погналась за мужчиной на велосипеде, однако была перехвачена российским FPV. В результате велосипедисту удалось скрыться и избежать насильственной мобилизации в ВСУ», — передает РИА Новости слова своего источника. Спасение херсонца попало на видео.

В течение последнего месяца увеличилось количество случаев, когда российские разведывательные беспилотники фиксируют факты принудительной мобилизации мужчин в Херсоне сотрудниками украинских ТЦК. Операторы российских беспилотников, когда позволяют обстоятельства, оказывают содействие жителям города, оттесняя представителей украинских военкоматов.

Ранее в Ивано-Франковске на Украине был задержан руководитель одного из отделов районного территориального центра комплектования и одновременно депутат городского совета по подозрению в получении взятки в размере одной тысячи долларов. Мужчина был задержан при получении первой части оговоренной суммы, передает RT. За денежное вознаграждение он занимался оформлением документов, предоставляющих освобождение от мобилизации.

