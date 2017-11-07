{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 ноября 2017
06 ноября 2017
07:25  07 ноября 2017 0

В Госдуме предложили лишить Украину последнего права на Крым

Предновогодняя Москва. Иллюминация, госдума, траур, герб ссср, триколор, спущенный флаг, новый год, вечерняя москва
РФ, как правопреемница СССР имеет право отменить акт, который передавал Крым КиевуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
все новости сюжета

В Госдуме России предлагают отменить акты СССР от 1954 года о передаче Крыма Украинской Советской Социалистической Республике (УССР), чтобы раз и навсегда пресечь притязания Киева на полуостров. Инициативу внес член думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его мнению, РФ, как правопреемница Советского союза, имеет право аннулировать документы.

«Потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, море и лишили Украину ее родного, дорогого и ей принадлежащего, что является полнейшей неправдой — исторической и фактической», — приводит слова парламентария «Русская планета». Затулин добавил, что все время после распада СССР Крым находился в составе Украины «вопреки воле».

Крым вошел в состав России весной 2014 года после проведенного референдума. Киев, США и некоторые европейские страны не признали итогов народного волеизъявления и считают, что воссоединение полуострова с РФ является актом оккупации со стороны Кремля, напоминает «Национальная служба новостей».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров