В Госдуме предложили лишить Украину последнего права на Крым

07:25 07 ноября 2017 0

РФ, как правопреемница СССР имеет право отменить акт, который передавал Крым Киеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуме России предлагают отменить акты СССР от 1954 года о передаче Крыма Украинской Советской Социалистической Республике (УССР), чтобы раз и навсегда пресечь притязания Киева на полуостров. Инициативу внес член думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его мнению, РФ, как правопреемница Советского союза, имеет право аннулировать документы.

«Потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, море и лишили Украину ее родного, дорогого и ей принадлежащего, что является полнейшей неправдой — исторической и фактической», — приводит слова парламентария «Русская планета». Затулин добавил, что все время после распада СССР Крым находился в составе Украины «вопреки воле».

Крым вошел в состав России весной 2014 года после проведенного референдума. Киев, США и некоторые европейские страны не признали итогов народного волеизъявления и считают, что воссоединение полуострова с РФ является актом оккупации со стороны Кремля, напоминает «Национальная служба новостей».