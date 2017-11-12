Поклонники раскритиковали Бузову за снимок у церкви. ФОТО

05:18 12 ноября 2017 0

Российская певица не перестает удивлять своих подписчиков ФОТО: личная страница Бузовой в Instagram

Поклонники творчества Ольги Бузовой остались недовольны поведением певицы, которая выложила в Сеть фотографию в спортивном костюме на фоне Успенского кафедрального собора в Туле, куда она приезжала с сольным концертом.

Образ, в котором она предстала на фоне храма, возмутил ее подписчиков в Instagram. Многие посчитали его аморальным и, конечно, не стали скрывать это от окружающих, высказавшись в комментариях к посту.

«Эй, христианка, ты стоишь как браток напротив христианской реликвии», «Это моветон — на фоне храма в трениках фотографироваться», «Она платок одевает только когда Рамзан Кадыров рядом, на все остальное ей нет никакого дела», — пишут под снимком пользователи.

Несмотря на многочисленные негативные комментарии фанатов по поводу наряда певицы, ее фотографию оценили свыше 250 тысяч человек.