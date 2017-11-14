В России разрешили отбирать детей у родителей-экстремистов

17:00 14 ноября 2017 0

Суд намерен оградить детей от пагубного влияния родных Фото: depositphotos.com © URA.RU

Верховный суд РФ постановил считать основанием для лишения родительских прав привлечение детей к деятельности запрещенных или ликвидированных в России организаций. К этой мере будут прибегать в исключительных случаях.

Данное разъяснение пленум Верховного суда дал в отношении термина «злоупотребление родительскими правами», которое закреплено в Семейном кодексе, пишет «Лента.ру». Кроме этого, суд отнес к использованию своей власти над ребенком в ущерб его интересам создание препятствий в получении общего образования, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкоголя и наркотиков, а также вовлечение в азартные игры.

Ранее бывший уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов раскритиковал Верховный суд за данное постановление, отметив, что членство в запрещенной секте не может быть основанием для лишения родительских прав, так как, например, баптисты, могут быть замечательными родителями, сообщает «Национальная служба новостей».