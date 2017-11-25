04:58 25 ноября 2017 0

Присутствие в стаде нескольких быков стало для пастуха роковым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Бугульминском районе Татарстана произошел трагический инцидент, в результате которого погиб человек. В жестоком убийстве 57-летнего пастуха одного из фермерских хозяйств подозревается стадо коров.

Как сообщает следственное управление СКР по Татарстану, тело мужчины было обнаружено вечером в четверг, 23 ноября, с признаками насильственной смерти.

«По предварительным данным, повреждения нанесены рогами и копытами крупного рогатого скота, — говорится в официальном сообщении ведомства. — По данному факту следственными органами СКР по Республике Татарстан проводится доследственная проверка».

Уже установлено, что незадолго до трагедии мужчина устроился работать пастухом в одно из фермерских хозяйств. Утром он ушел пасти стадо, в котором, в том числе, было три быка, однако в назначенное время вечером не вернулся. На поиски вышел владелец фермы, который и обнаружил тело пастуха со следами насильственной смерти в виде множественных повреждений, нанесенных рогами и копытами. рядом с погибшим лежала его разорванная куртка, а вокруг во множестве были следы крупного рогатого скота.