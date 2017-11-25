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25 ноября 2017
24 ноября 2017
04:58  25 ноября 2017 0

В Татарстане стадо коров расправилось с пастухом

Доярка. Корова. Бык. Зоо. Челябинск., сельское хозяйство, ферма, бык, сельхоз
Присутствие в стаде нескольких быков стало для пастуха роковымФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Бугульминском районе Татарстана произошел трагический инцидент, в результате которого погиб человек. В жестоком убийстве 57-летнего пастуха одного из фермерских хозяйств подозревается стадо коров.

Как сообщает следственное управление СКР по Татарстану, тело мужчины было обнаружено вечером в четверг, 23 ноября, с признаками насильственной смерти.

«По предварительным данным, повреждения нанесены рогами и копытами крупного рогатого скота, — говорится в официальном сообщении ведомства. — По данному факту следственными органами СКР по Республике Татарстан проводится доследственная проверка».

Уже установлено, что незадолго до трагедии мужчина устроился работать пастухом в одно из фермерских хозяйств. Утром он ушел пасти стадо, в котором, в том числе, было три быка, однако в назначенное время вечером не вернулся. На поиски вышел владелец фермы, который и обнаружил тело пастуха со следами насильственной смерти в виде множественных повреждений, нанесенных рогами и копытами. рядом с погибшим лежала его разорванная куртка, а вокруг во множестве были следы крупного рогатого скота.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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