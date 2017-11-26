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26 ноября 2017
25 ноября 2017
08:32  26 ноября 2017 0

Самую дешевую в мире иномарку можно купить с одной зарплаты

Новые Рено возле ПНФ, рено, иномарка, автомобиль
Некоторые легковые автомобили можно приобрести за небольшие деньгиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Эксперты составили ТОП-5 самых бюджетных автомобилей в мире. Самые дешевые машины доступны покупателям в Индии.

Автомобиль марки Bajaj Qute (больше напоминающий квадроцикл) можно приобрести в Индии всего за 700 долларов, что в пересчете составит всего 41 тысячу рублей. Однако в России он стоит намного дороже — от 250 тысяч рублей, передает телеканал 360. Модель оснащена двухтактным двигателем объемом 0,2 литра и развивает скорость 70 км в час.

На второй строчке рейтинга — индийский автомобиль Tata Nano, стоимость которого в пересчете на рубли составляет 225 тысяч рублей. Машина оснащена двигателем объемом 0,6 литра и мощностью в 35 лошадиных сил, что позволяет ей развивать скорость до 100 км в час.

«Бронза» досталась компакткару из Японии — Datsun Redi-GO, который «дома» можно купить по цене, которая соответствует 240 тысячам рублей. Мощность двигателя машины объемом 0,8 литра составляет 54 лошадиных сил. Далее следуют хетчбэк Maruti Suzuki Alto 800 и Renault Kwid. Стоимость обеих моделей эквивалентна 280 тысячам рублей.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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