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02 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:03  02 декабря 2017 0

Крым готов пустить американских журналистов в обмен на позитивные новости

Митинг-концерт посвященный присоединению полуострова Крым к России. Челябинск, воздушный шарик, крым в нашем сердце
Полуостров не закрывает двери перед журналистами из СШАФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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С американских журналистов, посещающих Крым, предложили брать расписку о том, что они напишут о полуострове только правду. С такой идеей выступил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Мы открыты, если американские СМИ захотят приехать в Крым. Мы их поведем по всем местам, чтобы они увидели, как крымчане счастливо живут, но возьмем у них расписку за то, что они напишут только правду о Крыме», — цитирует политика телеканал 360.

Фикс также отметил, что пока американские журналисты не обращались в местный парламент за аккредитацией, но если это произойдет, то госсовет полуострова поступит в соответствии общероссийскими решениями.

Как ранее писало «URA.RU», Госдума рассматривает предложение запретить американским журналистам посещать российский парламент. Это станет ответом на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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