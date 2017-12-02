С американских журналистов, посещающих Крым, предложили брать расписку о том, что они напишут о полуострове только правду. С такой идеей выступил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
«Мы открыты, если американские СМИ захотят приехать в Крым. Мы их поведем по всем местам, чтобы они увидели, как крымчане счастливо живут, но возьмем у них расписку за то, что они напишут только правду о Крыме», — цитирует политика телеканал 360.
Фикс также отметил, что пока американские журналисты не обращались в местный парламент за аккредитацией, но если это произойдет, то госсовет полуострова поступит в соответствии общероссийскими решениями.
Как ранее писало «URA.RU», Госдума рассматривает предложение запретить американским журналистам посещать российский парламент. Это станет ответом на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США.