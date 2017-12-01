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01 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:36  01 декабря 2017 0

В Кремле поддержали планы запретить доступ в Госдуму американским СМИ

Санкт-Петербургский экономический форум. Нулевой день. Санкт-Петербург, аккредитация, spief-2017
Российских журналистов лишили аккредитации в конгрессе СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Кремль с пониманием относится к инициативе Госдумы запретить посещение нижней палаты представителям американских СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что в Штатах «расцветают пышным цветом» вопиющие нападки и атаки на российские СМИ, что является нарушением свободы слова — практики, которая принята во всем мире, передает его сообщение Nation News.

Ранее журналистов российских изданий лишили аккредитации в конгрессе США. В ответ на это российская Госдума решила запретить американским СМИ посещать заседания нижней палаты, напоминает RT.

Ксения Томашова
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