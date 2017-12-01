В Кремле поддержали планы запретить доступ в Госдуму американским СМИ

Российских журналистов лишили аккредитации в конгрессе США
Кремль с пониманием относится к инициативе Госдумы запретить посещение нижней палаты представителям американских СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля добавил, что в Штатах «расцветают пышным цветом» вопиющие нападки и атаки на российские СМИ, что является нарушением свободы слова — практики, которая принята во всем мире, передает его сообщение Nation News.
Ранее журналистов российских изданий лишили аккредитации в конгрессе США. В ответ на это российская Госдума решила запретить американским СМИ посещать заседания нижней палаты, напоминает RT.