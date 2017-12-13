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13 декабря 2017
12 декабря 2017
09:10  13 декабря 2017 6

США намерены вновь поднять крымский вопрос, несмотря на позицию Путина

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Путин дал ясно понять, что тема закрыта, но Вашингтон не принимает эту позициюФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Три года российскому Крыму
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Вашингтон хочет вернуться к обсуждению крымского вопроса, несмотря на то, что Россия «закрыла» эту тему. Об этом сообщил госсекретарь Штатов Рекс Тиллерсон.

«Мы намерены вернуться к вопросу Крыма, и я знаю, что президент [России Владимир] Путин дал ясно понять, что эта тема не подлежит обсуждению», — приводит RT его слова. Политик заявил, что нужно остановить насилие, которое происходит на востоке Украины.

«Увидим, получится ли нам решить этот вопрос», сказал в ходе выступления в Атлантическом совете. Также Тиллерсон сказал, что США снимут с России санкции только после того, как территориальная целостность Украины — речь идет о Крыме и Донбассе, — будет восстановлена.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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