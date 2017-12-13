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13 декабря 2017
12 декабря 2017
07:50  13 декабря 2017 0

Тиллерсон назвал условия снятия санкций с РФ

Рекс Тиллерсон, тиллерсон рекс
Штаты не могут терпеть, когда кто-то нарушает целостность суверенной страныФото: wikimedia.org
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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США снимут санкции с России только после того, как восстановится территориальная целостность Украины. Об этом заявил госсекретарь страны Рекс Тиллерсон.

Он считает, что наши страны могут иметь общее мнение по cирийскому вопросу, но что касается Украины — Вашингтон «не может принять <…> российское вторжение на Украину», приводит «Федеральное агентство новостей» слова политика. Он добавил, что когда «кто-то нападает на другую страну» и «захватывает ее территорию» США «не могут, не могут это оставить как есть».

Ранее Тиллерсон говорил, что отношения между Москвой и Вашингтоном наладятся, когда Россия уйдет из Донбасса. США ввели санкции против РФ весной 2014 года. Российская сторона неоднократно заявляла, что не имеет отношения к конфликту на Украине.

Иван Антонов
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