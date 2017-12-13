Тиллерсон назвал условия снятия санкций с РФ

07:50 13 декабря 2017 0

Штаты не могут терпеть, когда кто-то нарушает целостность суверенной страны Фото: wikimedia.org

США снимут санкции с России только после того, как восстановится территориальная целостность Украины. Об этом заявил госсекретарь страны Рекс Тиллерсон.

Он считает, что наши страны могут иметь общее мнение по cирийскому вопросу, но что касается Украины — Вашингтон «не может принять <…> российское вторжение на Украину», приводит «Федеральное агентство новостей» слова политика. Он добавил, что когда «кто-то нападает на другую страну» и «захватывает ее территорию» США «не могут, не могут это оставить как есть».

Ранее Тиллерсон говорил, что отношения между Москвой и Вашингтоном наладятся, когда Россия уйдет из Донбасса. США ввели санкции против РФ весной 2014 года. Российская сторона неоднократно заявляла, что не имеет отношения к конфликту на Украине.