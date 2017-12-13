Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предлагал назначить на пост бизнес-омбудсмена главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Тогда его слова не восприняли всерьез.
«В свое время, когда первый раз решался вопрос, кого в уполномоченные по защите прав предпринимателей выдвинуть, я неожиданно предложил Игоря Ивановича Сечина выдвинуть. Надо мной смеялись. А нам надо человека, который ассоциирует себя с этой темой», — цитируют Шохина «Ведомости». Он добавил, что такие люди как Сечин или, например, председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс, «если чем-то занимаются, то занимаются всерьез». Поэтому глава РСПП хотел бы видеть в бизнесе такого «сильного бюрократа».
Первым бизнес-омбудсменом в России стал председатель «Партии Роста» Борис Титов. Ранее стало известно о том, что он желает участвовать в выборах президента в 2018 году. В свою очередь, Александр Шохин назвал Титова фейковым кандидатом, передает «Национальная служба новостей».