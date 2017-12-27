Заместитель генпрокурора на Урале попал в компанию Суркова, Миллера и Соловьева

22:23 27 декабря 2017 2

Юрию Пономареву вручили орден за заслуги перед Отечеством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель генерального прокурора России в УрФО Юрий Пономарев награжден орденом Александра Невского. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

В опубликованном документе перечислены люди, которым президент России Владимир Путин присвоил ордена или медали за заслуги перед Отечеством. Среди награжденных — замгенпрокурора в УрФО Юрий Пономарев. «За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе.

Орден был учрежден Екатериной I в 1725 году для награждения военных и гражданских лиц. Его упразднили после революции и стали снова присуждать во время Великой Отечественной войны командному составу Красной армии.

Сегодня, согласно закону, орден Александра Невского присуждается «за особые личные заслуги в деле госстроительства, многолетнюю службу и высокие результаты», достигнутые в разных сферах. В новейшей истории им награжден патриарх Кирилл, помощник президента РФ Владислав Сурков, президент Сбербанка Герман Греф, председатель правления ВТБ Василий Титов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, телеведущий Владимир Соловьев, депутаты Госдумы, российские губернаторы и митрополиты. Награда достаточно редкая: ею награждено около 200 россиян.