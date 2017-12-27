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28 декабря 2017
27 декабря 2017
22:23  27 декабря 2017 2

Заместитель генпрокурора на Урале попал в компанию Суркова, Миллера и Соловьева

Юрий Пономарев. Екатеринбург, пономарев юрий
Юрию Пономареву вручили орден за заслуги перед ОтечествомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель генерального прокурора России в УрФО Юрий Пономарев награжден орденом Александра Невского. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

В опубликованном документе перечислены люди, которым президент России Владимир Путин присвоил ордена или медали за заслуги перед Отечеством. Среди награжденных — замгенпрокурора в УрФО Юрий Пономарев. «За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе.

Орден был учрежден Екатериной I в 1725 году для награждения военных и гражданских лиц. Его упразднили после революции и стали снова присуждать во время Великой Отечественной войны командному составу Красной армии.

Сегодня, согласно закону, орден Александра Невского присуждается «за особые личные заслуги в деле госстроительства, многолетнюю службу и высокие результаты», достигнутые в разных сферах. В новейшей истории им награжден патриарх Кирилл, помощник президента РФ Владислав Сурков, президент Сбербанка Герман Греф, председатель правления ВТБ Василий Титов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, телеведущий Владимир Соловьев, депутаты Госдумы, российские губернаторы и митрополиты. Награда достаточно редкая: ею награждено около 200 россиян.

Андрей Гусельников
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