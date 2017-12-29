X5 Retail Group оплатит лечение пострадавших при теракте в Петербурге

00:17 29 декабря 2017 0

Расходы на лечение и реабилитацию возьмет на себя торговая сеть Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Владеющая торговой сетью «Перекресток» компания X5 Retail Group намерена оплатить лечение пострадавшим при взрыве в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга людям. Об этом в четверг, 28 декабря, представитель корпорации сообщил журналистам.

«Коллектив магазина потрясен тем, что подобное действие совершено на территории магазина, и глубоко сочувствует пострадавшим. Компания взаимодействует с администрацией Санкт-Петербурга и намерена оказать помощь и поддержу всем пострадавшим», — приводит телеканал 360 слова сотрудника компании.

При этом, как пишет РИА «Новости», X5 Retail Group готова покрыть все расходы и на реабилитацию пострадавших, а их семьям через соцслужбу будут переданы продовольственные корзины. Сейчас, по данным агентства, в больницах остаются шесть человек. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести, троих — средне-тяжелой ближе к удовлетворительному, и еще одного как удовлетворительное.

Взрыв, как напоминает RT, прогремел вечером 27 декабря в супермаркете «Перекресток» в Петербурге. Взрывная волна разрушила остекление внутри магазина, достигла торгового зала и задела одну кассу возле выхода. Президент Владимир Путин признал происшествия терактом и приказал при захвате террористов не брать никого в плен.