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31 декабря 2017
30 декабря 2017
Главные новости Москвы
01:29  31 декабря 2017 0

Ургант снял пародию на «Розовое вино» вместе с Николаевым и Дудем. ВИДЕО

Телеведущий перепел в бане главный хит летаФОТО: скрин YouTube

Команда «Вечернего Урганта» перепела главный российский музыкальный хит лета «Розовое вино» рэп-исполнителей Элджея и Feduk. Ролик выложен на официальном YouTube-канале телепрограммы.

По сюжету пародии, Иван Ургант, Александр Гудков и Feduk поют о прелестях сауны, а помимо этого, ищут своего приятеля Игоря Николаева, который укрылся в парилке с кружкой пива. Несмотря на предупреждения об опасности сочетания высокой температуры и алкоголя, певец просит «не обламывать кайф», после чего теряет сознание.

На вопрос «кто будет дуть?» в кадре появляется популярный блогер Юрий Дудь, который начинает делать Николаеву искусственное дыхание, жалуясь на его усы. Очнувшись, певец просит Feduk «спеть что-нибудь душевное», после чего все герои видеоролика начинают исполнять песню Николаева 1994 года «Малиновое вино».

Композиция «Розовое вино» является треком-лидером прослушиваний по версии «ВКонтакте». Песня получила первую музыкальную премию социальной сети — VK Music Awards.

Александр Черноскутов
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