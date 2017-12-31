Команда «Вечернего Урганта» перепела главный российский музыкальный хит лета «Розовое вино» рэп-исполнителей Элджея и Feduk. Ролик выложен на официальном YouTube-канале телепрограммы.
По сюжету пародии, Иван Ургант, Александр Гудков и Feduk поют о прелестях сауны, а помимо этого, ищут своего приятеля Игоря Николаева, который укрылся в парилке с кружкой пива. Несмотря на предупреждения об опасности сочетания высокой температуры и алкоголя, певец просит «не обламывать кайф», после чего теряет сознание.
На вопрос «кто будет дуть?» в кадре появляется популярный блогер Юрий Дудь, который начинает делать Николаеву искусственное дыхание, жалуясь на его усы. Очнувшись, певец просит Feduk «спеть что-нибудь душевное», после чего все герои видеоролика начинают исполнять песню Николаева 1994 года «Малиновое вино».
Композиция «Розовое вино» является треком-лидером прослушиваний по версии «ВКонтакте». Песня получила первую музыкальную премию социальной сети — VK Music Awards.