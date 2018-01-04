Apple раскрыла дату выхода нового iPhone

22:54 04 января 2018 0

Стоимость смартфона в России составит 35-45 тысяч рублей Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Компания Apple представит новый смартфон уже в первой половине 2018 года. Это будет устройство из серии iPhone SE.

Технические характеристики нового устройства пока не известны. Аналитики полагают, что они будут схожи с параметрами iPhone 7. Речь идет о четырехядерном процессоре Apple A10 Fusion, сканере отпечатков пальцев и наборе датчиков и сенсоров. Как сообщили источники аналитической компании TrendForce, новый «айфон» может получить кнопку Home, которой нет у новейшего iPhone X.

По данным портала, сборкой гаджета могут заниматься в Индии. В России цена нового смартфона составит 35-45 тысяч рублей в зависимости от объема внутренней памяти, полагают эксперты рынка.

Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что Apple потеряет 10 млрд долларов из-за скандала со старыми iPhone. К дилерам корпорации уже обращаются клиенты, у которых смартфоны быстро теряют зарядку.