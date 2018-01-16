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16 января 2018
Главные новости Москвы
11:55  16 января 2018 3

Психологи объяснили, когда убирать новогоднюю елку

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Праздничное дерево нужно ставить и убирать в определенные дниФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Психологи советуют убирать елки в первый рабочий день после праздников. Это позволит настроиться на рабочий лад. Если этого не было сделано, то от дерева нужно избавиться 14 января.

«Взрослым — для того, чтобы настроиться на рабочий лад, в первый рабочий день. Школьникам — сразу после окончания каникул. Это как некий ритуал перенастройки и настройки на рабочую волну», — рассказала РИА «Новости» Ольга Махоновская, кандидат психологических наук.

Психолог центра на Волхонке Илья Шабшин считает, что формировать подобный рубеж между работой и отдыхом стоит еще в детстве. А традиции, появившиеся во времена веры в Деда Мороза, не стоит радикально менять, уточняет телеканал 360. Ряд экспертов советует убирать пушистую красавицу сразу после Старого Нового года, так как в России уже сложилась такая традиция, отмечает Nation News.

При этом власти Москвы не торопятся убирать ели — новогоднее оформление в столице останется до конца зимы, пишет «Федеральное агентство новостей». Ранее стало известно, что президент Владимир Путин встретил Новый год дома, в кругу семьи, а также во время праздников на пару дней ездил в Сибирь. Глава правительства Дмитрий Медведев также отметил праздник в компании самых близких людей.

Рита Теркина
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