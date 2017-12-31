Стало известно, с кем Путин и Медведев встретят Новый год

Путин по традиции встретит 2018 год в кругу родных
Российский президент Владимир Путин встретит Новый год дома в кругу семьи. Глава правительства Дмитрий Медведев также отметит праздник в компании самых близких людей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что Путин по традиции встретит 2018 год в кругу родных и друзей. Представитель Кремля подчеркнул, что Новый год для главы государства — это семейный праздник, передает Life.ru. Исключения составляют те случаи, когда это не связано с работой, уточнил Песков.
По словам пресс-секретаря премьер-министра РФ Натальи Тимаковой, Медведев «будет встречать Новый год в Москве, в кругу семьи и друзей».