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31 декабря 2017
Главные новости Москвы
08:31  31 декабря 2017 2

Стало известно, с кем Путин и Медведев встретят Новый год

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Путин по традиции встретит 2018 год в кругу родныхФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский президент Владимир Путин встретит Новый год дома в кругу семьи. Глава правительства Дмитрий Медведев также отметит праздник в компании самых близких людей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что Путин по традиции встретит 2018 год в кругу родных и друзей. Представитель Кремля подчеркнул, что Новый год для главы государства — это семейный праздник, передает Life.ru. Исключения составляют те случаи, когда это не связано с работой, уточнил Песков.

По словам пресс-секретаря премьер-министра РФ Натальи Тимаковой, Медведев «будет встречать Новый год в Москве, в кругу семьи и друзей».

Валерия Романова
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