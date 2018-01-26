{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 января 2018
26 января 2018
22:38  26 января 2018 3

Познер раскритиковал телеканалы за «замалчивание» нападений на школы

Презентация Екатеринбургом заявки на проведение Expo-2025 в Париже. Париж, познер владимир
Познер считает, что журналистам не надо было замалчивать истории с нападениями на школыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
все новости сюжета

Телеведущий Владимир Познер недоволен тем, что федеральные телеканалы показали нападения подростков на школы в Перми, Бурятии и Челябинске очень «фрагментарно». Он отметил, что такие новости надо сообщать телезрителям как можно быстрее, как можно точнее и объективнее.

По мнению Познера, замалчивание таких тем всегда порождает слухи, при этом неточные и с преувеличениями. Об этом ведущий рассказал в интервью ТАСС. Подавать такие новости, по словам мэтра отечественного телевидения, необходимо «правильно». «Что такое „правильно“? „Правильно“ — это точно, своевременно и с оценкой, которая вытекает из показа, которая ставит все на свои места. Когда понятно, что так поступать невозможно, нельзя», — считает Владимир Познер.

При этом он подчеркнул, что если телеканалы справляются с «правильной» подачей новостей о нападении подростков на школы, то подражателей не появится. А если такие новости подавать как «детектив или триллер, если получается, что люди, в этом участвовавшие, крутые, тогда, конечно, такие сюжеты могут вовлечь в подобные истории и других детей».

«Надо иметь в виду, что некоторым людям свойственно желание прославиться, привлечь к себе внимание. И конечно, совершение тяжкого, но громкого преступления — часть выражения этого желания. Но не надо думать, что показ тяжелого преступления повлечет за собой подражания. Это неправда. Надо показывать правильно», — отметил еще раз телеведущий.

В середине января в школу № 127 Перми пришли двое подростков и с ножами напали на учеников четвертого класса. Тогда пострадали 13 человек, в том числе сами нападавшие и учительница Наталья Шагулина. Защищая детей, она получила 17 ножевых ранений. За проявленную смелость ее предложили представить к награде.

Спустя несколько дней девятиклассники челябинской школы устроили драку на ножах. В итоге один из них был госпитализирован.

19 января в Бурятии подросток ворвался в кабинет, где проходил урок у семиклассников, и бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. Когда педагог начал выводить учеников из задымленного помещения, то увидел, что девятиклассник наносит удары топором школьникам. В результате происшествия пострадало семь человек: пять учеников седьмого класса, учительница и сам нападавший.

После этих нападений уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предложила ввести ряд срочных мер для защиты школьников: срочного введения должности психолога во всех школах, провести мониторинг деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также мониторить Сеть на предмет наличия запрещенной к распространению среди несовершеннолетних информации.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров