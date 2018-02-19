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19 февраля 2018
18 февраля 2018
Главные новости Москвы
06:57  19 февраля 2018 0

Российскую часть МКС передадут в концессию S7

Международный договор по проекту МКС истекает в 2024 годуФото: Pixabay

«Роскосмос» готов к переговорам с группой компаний S7 по вопросу передачи в концессию российского сегмента станции. При этом в госкорпорации не собираются самостоятельно форсировать события, а ждут официального обращения от заинтересованной стороны.

Как сообщают «Известия», идея, ранее озвученная гендиректором компании «S7 космические транспортные системы» Сергеем Соповым в целом «соответствует видению госкорпорации о перспективах исследования космического пространства в ближайшем будущем». Документально оформленное предложение о создании концессии может быть сделано уже в этом году. Если все пройдет, как запланировано, то уже в 2022 году группа компаний начнет работать в рамках частно-государственного партнерства.

Отметим, в 2024 году соглашение об участии в проекте МКС подходит к концу. В частности, одна из сторон, NASA, уже заявила, что готова передать инфраструктру МКС тому, кто сможет ее содержать. Что касается группы S7, она начала космическую деятельность в сентябре 2016 года, подписав контракт с группой компаний Sea Launch (дочерняя структура РКК «Энергия») о покупке имущественного комплекса «Морской старт» — командного судна Sea Launch Commander, пусковой платформы Odissey и наземной инфраструктуры в Калифорнии. В планах S7 — 70 коммерческих пусков в течение 15 лет.

Евгений Александров
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