16:13 20 февраля 2018 5

Музыкальный продюсер рассказал о новом блюде в своем заведении Фото: Личная страница Максима Фадеева в Instagram

Музыкальный продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев разместил на своей странице в Instagram видеозапись, на которой рассказал о блюде с названием «съедобные камни». Гастрономическое новшество подают в ресторане «У Dяdи Макса». Фанаты музыкального деятеля приятно удивились блюду.

«Для наших посетителей — только свежие камни. А если серьезно, то этот десерт уже стал у нас суперхитом», — написал Макс Фадеев. Отмечается, что на тарелке подают настоящие камни, среди которых расположены «съедобные» экземпляры. За экстравагантным названием десерта кроется безе, ванильный крем и бисквит.

«Время грызть камни», «Кто-то грызет гранит науки, а кто-то нежно кусает камни», «Можно еще и кирпичный десерт и деревянный», «Самое главное — потрогать пальцем каждый кусочек. Без этого никак», «В почках не откладываются?», — отметили в комментариях. Некоторые фанаты продюсера выразили сомнения, что это блюдо безопасно. «Ну вы же не ежедневно по три раза употребляете эти продукты, иногда можно позволить, что-то подобное. Да и пищевой краситель красителю рознь», — отметили под записью Фадеева.

Ранее стало известно, что Фадеев в Instagram разместил видео своего раннего концерта на конкурсе «Ялта-90» в 1989 году. По его словам, оно стало точкой отсчета для его дальнейшего успеха. За это выступление он тогда получил 500 рублей в качестве приза.