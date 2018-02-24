22:59 24 февраля 2018 2

Девушка снялась в блестках и короне Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова поздравила мужчин с 23 февраля пикантной фотографией. Артистка опубликовала снимок топлес с блестками и короной. Одна из фотографий украсила последний номер журнала «Дома-2».

«Мужчины, с праздником. Берегите нас и защищайте. Позвольте нам рядом с вами чувствовать себя настоящими принцессами», — написала звезда на своей странице в Instagram.

«Из-за таких фото ты принимаешь в свой адрес много негативных комментов, зачем тебе это, ты и так крутая», «Шикарная ты, Оля», «Вы думаете, у нее будет муж? Очень сомневаюсь. И детей не будет никогда», «Ооооо, вот это настоящий шедевр!!!» — написали в Сети.

Ранее сообщалось, что председатель партии ветеранов России Ильдар Резяпов потребовал призвать к ответу резидента Comedy Club Андрея Скорохода за публичное оскорбление Бузовой. Тот поддержал лайком негативный комментарий антифанатки певицы.