{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Суд: документы о «золотом унитазе» губернатора Ямала сфабрикованы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,91
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 марта 2018
28 февраля 2018
23:05  28 февраля 2018 10

В России подорожают алкоголь и сигареты

Дегустация Хеннесси (Hennessy) в винотеке «Магнум». Екатеринбург, коньяк, бокал, хеннесси, хеннеси, hennessy, hennessy xo, алкоголь
Стоимость акцизов на спиртное и табак планируют увеличитьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство России планирует повысить стоимость акцизов на ввозимые в страну табак и алкоголь. Об этом говорится в проекте постановления кабмина.

Акцизные марки для табачной и алкогольный продукции могут подорожать на 10,25%. Стоимость акцизов на маркировку табака планируют увеличить со 150 рублей до 200 рублей за тысячу единиц без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость акцизов для маркировки алкоголя — с 1700 до 1850 рублей за тысячу экземпляров без учета налога. Необходимость увеличения цены акцизов в пояснительной записке к документу объясняется ростом уровня инфляции, курсом валют, стоимостью тарифов естественных монополий и индексацией заработной платы.

Напомним, что акцизы включены в стоимость алкоголя и табачной продукции, поэтому их повышение может привести к росту цен на спиртные напитки и табак. Дополнительные доходы в федеральный бюджет также приносит антитабачный закон. Так, в 2017 году россияне заплатили 124 миллиона рублей штрафов за его нарушение. Чаще всего граждане попадались на курении в неположенном месте, напоминает телеканал 360.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров