В России подорожают алкоголь и сигареты

23:05 28 февраля 2018 10

Стоимость акцизов на спиртное и табак планируют увеличить Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство России планирует повысить стоимость акцизов на ввозимые в страну табак и алкоголь. Об этом говорится в проекте постановления кабмина.

Акцизные марки для табачной и алкогольный продукции могут подорожать на 10,25%. Стоимость акцизов на маркировку табака планируют увеличить со 150 рублей до 200 рублей за тысячу единиц без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость акцизов для маркировки алкоголя — с 1700 до 1850 рублей за тысячу экземпляров без учета налога. Необходимость увеличения цены акцизов в пояснительной записке к документу объясняется ростом уровня инфляции, курсом валют, стоимостью тарифов естественных монополий и индексацией заработной платы.

Напомним, что акцизы включены в стоимость алкоголя и табачной продукции, поэтому их повышение может привести к росту цен на спиртные напитки и табак. Дополнительные доходы в федеральный бюджет также приносит антитабачный закон. Так, в 2017 году россияне заплатили 124 миллиона рублей штрафов за его нарушение. Чаще всего граждане попадались на курении в неположенном месте, напоминает телеканал 360.