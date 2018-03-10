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10 марта 2018
12:22  10 марта 2018 0

Мужчина убил маленькую девочку за непослушание

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, кулак, детское насилие
Девочка скончалась от черепно-мозговой травмыФото: depositphotos.com © URA.RU

В Тамбове правоохранительными органами задержан мужчина, до смерти забивший четырехлетнюю девочку. По данным пресс-службы регионального СКР, убийца решил наказать ребенка за непослушание.

Трагедия произошла вечером 8 марта. 29-летний мужчина избил маленькую дочь своей сожительницы «за непослушание и капризы». На утро мать обнаружила ребенка мертвым. экспертиза показала, что девочка скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, сообщает телеканал 360. Следователи допросили мать погибшего ребенка, а также родственников и других свидетелей. Устанавливается, насколько проблемной была семья и подвергалась ли девочка насилию до этого.

Ранее «URA.RU» сообщало о зверском избиении 14-летней девочки в Барнауле. Школьница стала жертвой своих сверстниц, решивших отомстить ей на почве ревности. Видео издевательства юные преступницы добровольно выложили в Сеть.

Сергей Макеев
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