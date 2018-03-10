10:43 10 марта 2018 0

Лежащую на асфальте школьницу добивали ногами Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Барнауле две пьяные школьницы жестоко избили свою сверстницу на почве ревности. Видео издевательства над 14-летней девочкой оказалось на просторах социальной сети «ВКонтакте».

Выяснилось, что одна из участниц инцидента решила наказать свою жертву за попытку «увести» парня из параллельного класса. В драке ей активно помогала подруга. Избиение школьницы выложили в Instagram. На кадрах видно, как девушки ногами в лицо бьют сверстницу, лежащую на асфальте. Свидетели утверждают, что все происходило с молчаливого согласия других школьников, которые с интересом наблюдали за дракой. По словам одного из пользователей сообщества «Инцидент Барнаул», среди «зрителей» был и тот самый юноша, ставший причиной конфликта.

Инцидент вызвал шквал комментариев в местных пабликах. Большинство комментаторов поражаются жесткости школьниц и сомневаются, что за свои выходки юные садистки понесут адекватное наказание. «Таких отстреливать сразу!», «Кошмар, откуда столько жестокости», «Кошмарное воспитание, не удивлюсь если их родители тоже не ангелы», «Биомусор. Это что за твари? я в шоке, что за родители у них?», «Гореть им в аду, мразоты, слов просто нет», «На малолетку их посадить, пускай там развлекаются», — пишут пользователи «ВКонтакте».

Отметим, что произошедшее попало в поле зрения Следственного комитета РФ. В данный момент изучается видеозапись драки и устанавливаются обстоятельства инцидента.