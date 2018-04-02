09:00 02 апреля 2018 0

За два с небольшим месяца до начала ЧМ-2018 на «Екатеринбург Арене» готово только поле Фото: Антон Басанаев © URA.RU

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Сегодня понедельник, 2 апреля. Главное к этому часу:

Отставка Амана Тулеева в воскресенье, 1 апреля, стала для страны историческим прецедентом. И дело тут не только в странной дате, выбранной уже бывшим губернатором для ухода. Тулеев стал первым, кто подал в отставку под давлением протестов. Эксперты рассказали, почему имя кемеровского губернатора скоро войдет в учебники, кто кого переиграл и причем тут Бастрыкин.

Стали известны подробности уголовного дела против братьев Магомедовых. Оказалось, что миллиардер вместе с братом присваивал деньги с крупных строительств стадионов, аэропортов и электростанций. Ущерб от действий Магомедовых исчисляется миллиардами.

«Екатеринбург Арена» приняла первый матч после реконструкции: футболисты «Урала» сыграли на новом поле с казанским «Рубином». Дебют стадиона оценил глава оргкомитета ЧМ-2018. Мы побывали на первом экзамене стадиона и нашли много недочетов, на исправление которых у «Екатеринбург Арены» осталось 72 дня.

Россияне серьезно напуганы трагедией в Кемерове. Люди боятся ходить в торговые центры, массово проверяют пожарные выходы в зданиях и скупают огнетушители. Нарушителей пожарной безопасности планируют «сдать» Генпрокуратуре.

Британские следователи представили новую версию отравления Скрипалей. Лондонская полиция считает, что бывшего сотрудника ГРУ с дочерью пытались убить российской гречкой. В отчете следователей также фигурирует лавровый лист.

В Екатеринбурге снесли «огрызок» телебашни. Остатки легендарного долгостроя обещали демонтировать в течение двух недель, но сделали это гораздо раньше. У нас есть фото и видео окончательного разрушения неофициального символа города.