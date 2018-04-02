{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 апреля 2018
01 апреля 2018
09:00  02 апреля 2018 0

Тулеев в учебниках, ошибки «Екатеринбург Арены», Скрипалей отравили гречкой. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Футбольный матч фк «Урал» — фк «Рубин». Первый матч на стадионе «Екатеринбург Арена», стадион арена
За два с небольшим месяца до начала ЧМ-2018 на «Екатеринбург Арене» готово только полеФото: Антон Басанаев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня понедельник, 2 апреля. Главное к этому часу:

Отставка Амана Тулеева в воскресенье, 1 апреля, стала для страны историческим прецедентом. И дело тут не только в странной дате, выбранной уже бывшим губернатором для ухода. Тулеев стал первым, кто подал в отставку под давлением протестов. Эксперты рассказали, почему имя кемеровского губернатора скоро войдет в учебники, кто кого переиграл и причем тут Бастрыкин.

Стали известны подробности уголовного дела против братьев Магомедовых. Оказалось, что миллиардер вместе с братом присваивал деньги с крупных строительств стадионов, аэропортов и электростанций. Ущерб от действий Магомедовых исчисляется миллиардами.

«Екатеринбург Арена» приняла первый матч после реконструкции: футболисты «Урала» сыграли на новом поле с казанским «Рубином». Дебют стадиона оценил глава оргкомитета ЧМ-2018. Мы побывали на первом экзамене стадиона и нашли много недочетов, на исправление которых у «Екатеринбург Арены» осталось 72 дня.

Россияне серьезно напуганы трагедией в Кемерове. Люди боятся ходить в торговые центры, массово проверяют пожарные выходы в зданиях и скупают огнетушители. Нарушителей пожарной безопасности планируют «сдать» Генпрокуратуре.

Британские следователи представили новую версию отравления Скрипалей. Лондонская полиция считает, что бывшего сотрудника ГРУ с дочерью пытались убить российской гречкой. В отчете следователей также фигурирует лавровый лист.

В Екатеринбурге снесли «огрызок» телебашни. Остатки легендарного долгостроя обещали демонтировать в течение двух недель, но сделали это гораздо раньше. У нас есть фото и видео окончательного разрушения неофициального символа города.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров