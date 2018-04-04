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04 апреля 2018
03 апреля 2018
08:28  04 апреля 2018 0

Президентские выборы 2018 года названы самыми неконкурентными в истории

ВЫБОРЫ 2018. Голосование. Салехард, урна для голосования, выборы 2018, голосование
Результаты лидера гонки показал, насколько плохие кампании были у его конкурентовФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Эксперты Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина подвели математические итоги избирательной кампании на президентских выборах 2018 года. Исследователи подсчитали уровень реальной конкуренции кандидатов, амплитуду колебаний уровня поддержки Владимира Путина, а также сделали вывод об уникальности прошедших выборов.

Авторы доклада отметили, что эффективное число кандидатов, то есть уровень их реальной конкуренции в 2018 году составил 1,62. Этот показатель оказался ниже, чем на всех предыдущих президентских выборах. Так, в 2004 году он составлял 1,73, в 2008 году — 1,82, на остальных — более 2. По словам политолога Аркадия Любарева, такой индекс связан с результатами лидера — чем он выше, тем ниже конкуренция. «Реальная конкурентность низкая, несмотря на то, что формальная конкурентность выше, чем в последние три кампании», — цитирует газета «Ведомости» слова политолога.

Эксперты пришли к выводу, что амплитуда колебаний уровня поддержки Владимира Путина по регионам страны снизилась. Если в 2012 году она варьировалась в диапазоне от 46,95 до 99,76%, то в этом году от 64,38 до 93,38%. В шести регионах России Путин набрал более 90% голосов, в 16 — от 80 до 90% голосов, в 52 — от 70 до 80%, в 11 — менее 70%. «Результаты (других — прим. ред.) кандидатов показывают, что они провели плохие кампании, особенно в региональном разрезе», — пояснил политолог Александр Кынев.

Подводя итоги, эксперты высказались об уникальности итогов выборов. Так, победитель впервые набрал такой высокий результат — 76,7% голосов, набрав в этом году 56,4 млн голосов. В итоге Путин обошел Медведева, который в 2008 набрал 52,5 млн голосов. При этом впервые ближайший конкурент, представитель КПРФ Павел Грудинин, получил такое малое количество голосов — всего 11,8%.

Иван Шестак
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