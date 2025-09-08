Мишу Маваши приговорили к восьми годам тюрьмы на Украине

На Украине Мишу Маваши заочно приговорили к восьми годам
Винницкий городской суд Украины заочно приговорил российского рэпера Мишу Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц) к восьми годам лишения свободы и конфискации имущества. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Исполнитель обвинялся в финансировании действий, направленных на изменение границ Украины, а также в организации среди своей аудитории сбора средств для поддержки участников СВО.

По информации на сайте суда, обвиняемый не явился на судебное заседание, в связи с чем процесс проходил в заочном формате. Помимо основного наказания, суд лишил Маваши права занимать должности в правоохранительных органах, органах госвласти и местного самоуправления Украины сроком на три года. Имя осужденного в официальном сообщении суда не указывается, однако агентство «Укринформ» со ссылкой на источники подтвердило, что речь идет именно о Мише Маваши.

На территории Украины продолжается практика заочного выдвижения обвинений в адрес российских представителей политической, военной, культурной и общественной сфер. Помимо этого, украинский президент Владимир Зеленский систематически подписывает указы о введении санкций против российских граждан и компаний, а также лиц из других государств, которых власти Киева подозревают в взаимодействии с Москвой.

