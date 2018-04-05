Кудрина поймали на некорректных методиках анализа итогов выборов

00:03 05 апреля 2018 0

Эксперты ответили на исследование Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Исследования Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина доказывают высокий уровень поддержки победившего кандидата на прошедших весной выборах президента РФ, уверены эксперты. По их мнению, говорить о низком уровне конкуренции на основании представленных расчетов неверно, поскольку исследователи некорректно оценивают полученные результаты. В частности — индекс Лааксо-Таагеперы.

«Некорректный вывод сделан на основании самого индекса. Индекс показывает эффективность конкуренции для кандидатов — насколько для них эффективно прошло участие в этой гонке. Но в данном случае кандидаты и не ставили себе задачу победить. И при большой концентрации вокруг лидера этот индекс в любом случае будет близок к единице. Понятно, что не к абсолютной единице, поскольку выборы, все-таки, были очень конкурентными, в какой-то момент речь шла о возможности второго тура. Но изначально консолидация вокруг лидера была очень высокой, к тому же она усиливалась под влиянием международных событий», — пояснила корреспонденту «URA.RU» руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Ранее Комитет Кудрина опубликовал свои расчеты итогов выборов. В докладе индекс Лааксо-Таагеперы был указан в 1,62, что, по мнению авторов, означает низкий уровень конкуренции в ходе кампании. Стоит отметить, что при этом эксперты также указали на плохой уровень активности самих кандидатов «Результаты (других — прим. ред.) кандидатов показывают, что они провели плохие кампании, особенно в региональном разрезе», — пояснил политолог Александр Кынев.