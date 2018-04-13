Доходы Дмитрия Медведева за год снизились на 21 тысячу рублей

20:42 13 апреля 2018 0

Супруга Медведева не заработала ничего Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство России обнародовало декларацию о доходах премьер-министра Дмитрия Медведева за 2017 год. Выяснилось, что его доход по сравнению с предыдущим периодом сократился.

За 2017 год глава правительства заработал на 21 тысячу рублей меньше — 8,586 млн рублей. В аппарате правительства это объяснили снижением дохода от процентов по банковским вкладам. В собственности Дмитрия Медведева значится квартира в 367,8 квадратных метра, а также два автомобиля ГАЗ.

Супруга премьер-министра за минувший год не заработала ничего, так же, как и в 2016 году. При этом в собственности у нее находятся только два машиноместа и автомобиль «Фольксваген Гольф».

Ранее сведения о доходах за прошлый год раскрыл президент России Владимир Путин. В 2017-м он составил 18,7 млн рублей (в прошлом глава государства заработал 8,86 млн рублей). При этом из декларации за прошлый год исчез земельный участок площадью 1500 квадратных метров.